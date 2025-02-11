ساندرز يرفض خطة ترامب: غزة للفلسطينيين وليست للمليارديرات

وطن: أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن قطاع غزة الذي يعتبره دونالد ترامب عقارا، يجب إعادة إعماره من أجل الشعب الفلسطيني، لا السياح الأثرياء، ذلك ردا على خطة الرئيس لتهجير سكان غزة إلى دول آخرى.

وأشار السيناتور ساندرز، الذي خاض سابقا سبات الترشح لمنصب الرئاسية إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

وقال في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ردا على ترامب: "لا، يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح المليارديرات".

والأحد، قال ترامب للصحفيين على وهو متن الطائرة الرئاسية إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وذلك بعدما كشف في 4 شباط/ فبراير الجاري، خلال مؤتمر مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.

والأسبوع الماضي، شن ساندرز هجوما حادا على مقترح ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، قائلا: “سنعيد إعمار قطاع غزة للشعب الفلسطيني وليس من أجل المليارديرات”.

وأضاف ساندرز في مقطع فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الخميس، أنه "من الصعب فهم ما يتحدث عنه دونالد ترامب بشأن غزة. إنه غير مفهوم بتاتا! هنا أناس عانوا بشكل لا يصدق على مدى الشهور الـ 15 الماضية. 45 ألف قتيل ومئة ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال. المنازل دُمرت، الرعاية الصحية والنظام التعليمي تم تدميرهما. ورد ترامب على ذلك: إخراج 2.2 مليون شخص من منازلهم بالقوة وتحويل غزة إلى جنة المليارديرات".

وأوضح ساندرز، أنه "أمر بشع! حسنا، سنتأكد من أننا سنعمل على إعادة بناء غزة للشعب الفلسطيني وليس للمليارديرات".