مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق سلفيت

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بشق طريق استيطاني من أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت.

وقال رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، إن المستوطنين شرعوا بشق طريق ترابي من أراضي قرية ياسوف الشمالية باتجاه بلدتي بيتا وحوارة بمحافظة نابلس.

وأشار إلى أن هذا الطريق سيبتلع عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون، منوها إلى أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، واستهداف مباشر لأراضي المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.