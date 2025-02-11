جمعية "إيخليليا الأغوار" تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية

وطن: أصدرت جمعية "إيخليليا الأغوار" تقريرها الخاص حول جريمة الاستيطان لشهر كانون الثاني 2025، الذي استعرض أبرز الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال شهر كانون الثاني 2025 في الضفة الغربية.

ويظهر هذا التقرير تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين خلال شهر كانون الثاني 2025، حيث توزعت الانتهاكات بين اعتداءات جسدية خطيرة، وتخريب الممتلكات، ومصادرة الأراضي، توسيع البؤر الاستيطانية، والاعتداء على الموارد الطبيعية. مما يستدعي تدخل دولي فوري لحماية السكان الفلسطينيين

أولًا: الاعتداءات على المواطنين والممتلكات

الاعتداءات الجسدية:

03/01/2025، اعتدى المستوطنون بالضرب المبرح على المواطن خالد موسى النجار في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح في الوجه والأطراف.

06/01/2025، تعرض المواطن قصي صوافطة من قرية بردلا في محافظة أريحا والأغوار لاعتداء بالضرب المبرح من قبل المستوطنين.

07/01/2025، إصابة أحد المواطنين من قرية يُتما في محافظة نابلس بالرصاص الحي في قدمه بعد اعتداء المستوطنين عليه.

08/01/2025، أصيب مواطن جراء رشقه بالحجارة من طرف المستوطنين في منطقة عين أيوب في محافظة الخليل.

09/01/2025، استشهاد الطفل أحمد رشيد من قرية سبسطية في محافظة نابلس، بعد إطلاق النار عليه من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

13/01/2025، اعتدت مجموعة من المستوطنين في قرية حارس في محافظة سلفيت على الشاب محمد داوود بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابته برضوض في جميع أنحاء جسمه.

18/01/2025، اعتدت مجموعة من المستوطنين في خربة البزيق، في محافظة طوباس بشكل وحشي، على ثلاثة مواطنين مما أدى إلى اصابتهم برضوض وجروح مختلفة.

21/01/2025، أطلق مستوطنون كلابهم على المواطن عواد عبد عبيد عبيات في بيت لحم، مما تسبب له بإصابات خطيرة.

الاعتداءات على الممتلكات:

02/01/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية كفل حارس في محافظة سلفيت وقامت بتخريب وتكسير منازل وممتلكات عدد من المواطنين.

05/01/2025، قامت قوة من شرطة الاحتلال بالاعتداء على أحد المتضامنين الأجانب في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، لرفضه التوقيع على تعهد بعدم التضامن مع الفلسطينيين، مما أدى إلى كسر احدى يديه.

06/01/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية الفندق في محافظة قلقيلية وأحرقوا عدد من مركبات المواطنين.

10/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة "عزبة" تعود للمواطن أنور الزبيدي من قرية خربة أبو فلاح في محافظة رام والله والبيرة، بالزجاجات الحارقة مما أدى إلى احتراقها.

13/01/2025، قامت قوة من جيش الاحتلال بهدم أحد المنازل تابعة لمواطن فلسطيني في منطقة القدس.

16/01/2025، قامت قوة من جيش الاحتلال بهدم غرف زراعية تعود ملكيتها لعدد من المواطنين من قرية شقبا في محافظة رام الله والبيرة.

21/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتحطيم مركبة تعود ملكيتها لأحد المواطنين من بلدة قصرة في محافظة نابلس، أثناء سيرها على الشارع العام قرب قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

قامت قوة من جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم في منطقة فروش بيت دجن في محافظة نابلس.

ثانياً: الاستيطان والتوسع الاستيطاني

مصادرة الأراضي وشق الطرق الاستيطانية:

07/01/2025، الاستيلاء على (262) دونماً في مناطق جبع والرام وكفر عقب في محافظة القدس، لصالح الشارع الاستيطاني رقم 45.

07/01/2025، شق طريق استيطاني بطول 3 كم لربط منطقة قاعون بحاجز بيسان في قرية بردلا في محافظة أريحا والأغوار.

09/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بوضع كرفانات ونصب خيام في أراضي قرية طمون في محافظة طوباس.

10/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الفارسية في منطقة خلة الخضر في محافظة أريحا والأغوار.

12/01/2025، قامت مجموعات من المستوطنين بإقامة (7) بؤر استيطانية جديدة في المناطق المصنفة (ب).

15/01/2025، قام المستوطنون بتوسيع إحدى البؤر الاستيطانية المقامة في منطقة بطن حلاوة في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

17/01/2025، قمت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في تجمع حمصة في منطقة المكسرة في الأغوار الشمالية.

19/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بوضع كرفانات ونصب خيام في أراضي قرية الفندق في محافظة قلقيلية.

20/01/2025، قمت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية قريوت في محافظة نابلس.

تجريف الأراضي وسرقة المحاصيل:

01/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة عدد من خزانات المياه وتخريب الأراضي الزراعية في بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

06/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق أراضي زراعية وجرافة في قرية اماتين في محافظة قلقيلية.

07/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية الطيبة في محافظة رام الله والبيرة.

10/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقلع وتخريب قرابة (50) شجرة زيتون في بلدة يطا في محافظة الخليل.

17/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقلع وتخريب قرابة (100) شجرة زيتون في قرية ياسوف في محافظة سلفيت.

21/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بقلع وتخريب قرابة (150) شجرة زيتون في قرية سوسيا في محافظة الخليل.

ثالثاً: الاعتداءات على الثروة الحيوانية والمراعي

01/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنون بإدخال قطعان الماشية إلى الأراضي المزروعة التي تعود ملكيتها للمواطنين في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة.

02/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنون بإدخال قطعان الماشية إلى المناطق المحاذية لمنازل المواطنين في قرية إم صفا في محافظة رام الله والبيرة.

06/01/2025، منع المستوطنون الرعاة مع قطعان الماشية من الوصول إلى مناطق الرعي في منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية.

15/01/20256، حاولت مجموعة من المستوطنين سرقة أغنام الرعاة في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة من خلال إدخال محاولة إدخال اغنامهم بين أغنام الرعاة الفلسطينيين.

18/01/2025، قام المستوطنون بإطلاق قطيع من الأبقار على منازل المواطنين في قرية سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

رابعاً: الاعتداءات ذات الطابع الديني

03/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بافتتاح كنيس يهودي على أراضي قرية برقة في محافظة رام الله والبيرة، بحضور عدد من كبار الحاخامات اليهود.

05/01/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية كفل حارس في محافظة سلفيت وأقامت طقوس دينية داخل القرية.

06/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال الشمعدان في بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية إم صفا في محافظة رام الله والبيرة.

24/01/2025، قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين باقتحام جبل قرنطل في محافظة أريحا والأغوار.

خامساً: إغلاق الطرق والاعتداء على حرية الحركة والتنقل

09/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين برشق المركبات المارة على الطريق الموصل إلى مخماس في محافظة رام الله والبيرة بالحجارة مما أدى إلى تحطم عدد منها.

10/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على محطة توزيع الطاقة في بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله والبيرة، وكذلك الاعتداء على المركبات المارة على الطريق الموصل إليها.

10/01/2025، قامت مجموعة من المستوطنين برشق المركبات المارة قرب قرية العوجا في محافظة أريحا والأغوار بالحجارة مما أدى إلى تحطم عدد من هذه المركبات.