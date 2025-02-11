حزب الشعب يطالب الرئيس بسحب المرسوم الخاص بالأسرى والحفاظ على التشريعات المتعلقة بهم

وطن: دعا حزب الشعب الرئيس محمود عباس إلى سحب المرسوم الذي أصدره أمس الاثنين، والقاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه صباح اليوم، دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه بهذا الخصوص هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الفلسطينية الأخرى التي تعنى بحقوقهم، مشيراَ إلى أن حقوق ورعاية الأسرى والمحررين من قضايا شعبنا البالغة الأهمية وإحدى أولوياته الوطنية.

وأكد حزب الشعب على ضرورة التمسك بقانون الأسرى والمحررين الذي سبق واعتمده المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لأن الدواعي التي أدت لتشريعه ما زالت قائمة، بل أن الحاجة إليها أصبحت أكثر الحاحا في ظل مواصلة نضال شعبنا ضد الاحتلال والابادة الجماعية المستمرة، وحجم ونوعية الاعتقالات في صفوف أبناءه وتضحياتهم.