شركة Ooredoo في العام 2024 تظهر أداءً متميزًا رغم التحديات

وطن: أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية للعام 2024، مؤكدةً استمرارها في تحقيق أداء متميز على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتها، لاسيما في ظل الحرب التي شهدها قطاع غزة على مدار قرابة العام والنصف، والتي تركت آثاراً كبيرة على البنية التحتية والاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأظهرت النتائج المالية أداءً قوياً في ظروف استثنائية، حيث بلغ صافي الأرباح 11.8 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت الإيرادات إلى 109 مليون دولار أمريكي. كما سجلت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات 40.0 (EBITDA) مليون دولار أمريكي. وحققت الشركة نمواً في قاعدة مشتركيها بنسبة 8%، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 1,553 مليون مشترك، مما يعكس ثقة المشتركين في جودة خدمات Ooredoo فلسطين واستجابتها لاحتياجات السوق.

وقد واجهت الشركة تحديات هائلة خلال العام، لا سيما في قطاع غزة، حيث تضررت قرابة 80% من مواقع الشبكة بسبب العدوان الذي شهده قطاع غزة. إلا أن الشركة تمكنت من التغلب على هذه التحديات عبر حلول مبتكرة، منها إنشاء نظام توزيع هجين يضمن استمرارية الخدمات، وافتتاح مراكز خدمات مؤقتة في مناطق النزوح لتلبية احتياجات الأهالي، فضلاً عن استحداث محطات خلوية متنقلة (CoWs) للحفاظ على تغطية الشبكة في المناطق الأكثر اكتظاظاً.

إلى جانب ذلك، أطلقت Ooredoo فلسطين مجموعة من المساهمات المجتمعية لدعم الأهالي في قطاع غزة خلال هذه الفترة الصعبة، من بينها توزيع طرود إغاثية في مخيمات النزوح، وتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال للتخفيف من آثار الحرب النفسية عليهم، ودعم الأطفال فاقدي السند الأسري بالتعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS. كما قامت Ooredoo بالشراكة مع منتدى شارك بإطلاق خيام تعليمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال رغم الظروف الصعبة.

وفي سياق متصل، حصل الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، الدكتور سامر فارس، على جائزة "أفضل رئيس تنفيذي صاعد" لعام 2024 في قطاع الاتصالات ضمن جوائز The Global Economics، في خطوة تعكس ريادة الشركة والتزامها بتقديم خدمات متميزة رغم كل العقبات.

وأكد الدكتور سامر فارس أن العام المنصرم كان مليئاً بالتحديات، لكنه أظهر مجدداً قدرة Ooredoo فلسطين على الصمود والتطور. وقال: "رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة، استطعنا الحفاظ على جودة خدماتنا، وهو ما يعزز من مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات والبيانات في فلسطين. نأمل أن يحمل العام 2025 السلام والاستقرار لشعبنا، وأن نواصل تطوير خدماتنا وتعزيز دورنا المجتمعي والاقتصادي."

مع انتهاء العام 2024، تتطلع Ooredoo فلسطين إلى الاستمرار في قيادة قطاع الاتصالات الفلسطيني من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، لتكون دائماً عند تطلعات مشتركيها وشريكاً حقيقياً في دعم الاقتصاد الوطني.