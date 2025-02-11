مروان طوباسي يكتب لوطن: غزة بين تعطيل أتفاق الأسرى وتصعيد العدوان .. مرحلة جديدة من المواجهة

يبدو أن تعطيل اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ليس مجرد عثرة تفاوضية ، بل خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع يقوده نتنياهو بدعم مباشر من إدارة ترامب الذي يرغب باعادة شبح الحروب المتنوعة مع العالم والتهديد بأنزال الجحيم في غزة في يوم السبت القادم . فالهدف لا يقتصر على منع استعادة الأسرى الفلسطينيين أو استعادة الجنود الإسرائيليين وفق الإتفاق الذي تعلن حركة حماس التزامها به ، بل يمتد إلى فرض واقع جديد في غزة ، يُعيد إلى الواجهة مشروع التهجير القسري، كجزء من رؤية ترامب التي لم يخفيها خلال الأيام الماضية متحدثا عنها بكل وقاحة غير مسبوقة . هذا التعطيل يعكس إصرارا على إبقاء غزة ساحة مفتوحة للعدوان، واستغلال الحرب كأداة لإعادة تشكيل المنطقة وفق أجندة إسرائيلية-أمريكية بما يخدم مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي كان واضحا منذ البداية ان تنفيذه سيكون على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية الوطنية .

إسرائيل لم تضيع الفرصة لأستثمار تعطيل الاتفاق في تصعيد عدوانها على غزة، معتمدة على دعم ترامب اللامحدود الذي يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بعقلية فاشية ، حيث لا قيود سياسية أو عسكرية تكبح العمليات الإسرائيلية . التصعيد العسكري لا يهدف فقط إلى ضرب المقاومة، بل إلى خلق بيئة طاردة تدفع شعبنا الفلسطيني قسرا نحو سيناء والأردن ، ما ينعش مشاريع جرائم التهجير القسري التي بدأت تأخذ شكلا أكثر وضوحا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

إعلان ترامب الأخير حول ضرورة إيجاد "حل" لسكان غزة يضع المنطقة أمام سيناريو خطير . إن الوقائع على الأرض اليوم تشير إلى أن الأدوات المستخدمة ستكون أبعد من مجرد الإغراءات الاقتصادية التي يغلف بها ترامب اهدافه العنصرية ، بل ستعتمد على التهديد العسكري والتضييق المعيشي كوسائل إجبارية لتهجير السكان .

باعتقادي ، هذا السيناريو يضع مصر في قلب المعادلة، حيث تجد القاهرة نفسها مضطرة للتعامل مع تهديد استراتيجي يمس سيادتها وأمنها القومي .

تُدرك القاهرة أن أي موجات نزوح جماعية من غزة إلى سيناء قد تضعها أمام وضع غير مسبوق، وهو ما يفسر التقارير حول استعدادات عسكرية مصرية على الحدود . لكن هل يمكن أن يتطور هذا إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل؟ تاريخ العلاقة بين الطرفين يشير إلى أن مصر تميل إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية والضغوط السياسية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء وبدأت بتنفيذ تهجير قسري علني . في هذه الحالة، قد نشهد إجراءات عسكرية مصرية تهدف إلى منع أي تغيير ديمغرافي قسري في سيناء .

على الجانب الآخر ، يضع تعطيل الاتفاق قطر وتركيا في موقف حساس، حيث تحاول كل من الدوحة وأنقرة الحفاظ على دورهما كوسطاء دون الاصطدام مع واشنطن أو تل أبيب . لكن استمرار العدوان سيجعل من الصعب على قطر مواصلة دورها السابق ، بينما قد تجد تركيا نفسها أمام تحدٍ جديد في موازنة خطابها السياسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وحتى مع اسرائيل .

بالنسبة للأردن ، فإن أي محاولة لفرض تهجير جديد للفلسطينيين تمثل تهديدا مباشرا لاستقراره الداخلي ، وهو ما قد يدفع عمان إلى تصعيد موقفها دبلوماسيا وربما أمنيا على الحدود . أما السعودية التي تسعى الى دور قيادي بالمنطقة خاصة مع اقتراب انعقاد القمة العربية واجتماع لجنة العمل الدولية من اجل إنهاء الأحتلال التي تترأسها ، الا ان موقفها يبقى مرتبطا بحسابات إقليمية أوسع، حيث تسعى الرياض للحفاظ على توازن حساس بين تقاربها مع واشنطن وإسرائيل، وبين تجنب أي تداعيات قد تؤثر على موقعها في العالم العربي والإسلامي خاصة مع مواقفها السياسية المعلنة تجاه حقوق شعبنا وقيام الدولة .

تعطيل اتفاق تبادل الأسرى قد يكون بداية لمرحلة جديدة من المواجهة، ليس فقط في غزة، ولكن في الضفة الغربية أيضا، حيث تتصاعد منذ اسابيع واكثر عمليات الاقتحام والتنكيل والتهجير القسري في مخيماتنا الفلسطينية للاجئين التي تسعى دولة الأحتلال للتخلص منها في اطار سياسة محاولات طمس قضية اللاجئين كجوهر القضية الفلسطينية ، خاصة في شمال الضفة الغربية والتي أدت الى نزوح عشرات الالاف من الاهالي حتى اليوم دون التمكن من حمايتهم ، والتي ستمتد الى وسط وجنوب الضفة بالأيام القادمة كما أعلن الأحتلال وهي اصبحت تتمدد منذ امس ، اضافة الى ممارسة اشكال جديدة من الضغط على السلطة الوطنية . لذا فان كل تلك المستجدات من تصعيد سياسات الأحتلال تتطلب مواجهتها بمواقف رسمية وشعبية متكاملة الأدوار في اطار مقاومة سياسات الأحتلال والسياسة الأمريكية الشريكة لها ، وحشد كل الجهود الممكنة لمواجهتها وأسقاطها .

ومع الدعم الأمريكي المفتوح لنتنياهو، فإن أي رهان على تدخل دولي جاد يبدو غير واقعي اليوم ، مما يجعل شعبنا الفلسطيني أمام خيار وحيد وهو الصمود والأرادة السياسية في مواجهة ذلك والمقاومة السياسية والشعبية المتعددة الاشكال وفق القانون الدولي في مواجهة مشروع الاقتلاع الجاري .

اليوم ، غزة ليست مجرد ساحة مواجهة عسكرية، بل أصبحت مركز الصراع على مستقبل القضية الفلسطينية الى جانب الضفة الغربية التي تتعرض لمشروع الضم الاستيطاني . المخطط الأمريكي-الإسرائيلي يراهن على أن الحرب ستدفع شعبنا الفلسطيني إلى الأستسلام أو الهجرة . لكن التجربة التاريخية أثبتت أن مثل هذه الحسابات غالبا ما تكون خاطئة بل مؤكدا خاطئة امام تجارب إفشال شعبنا سابقا لمخططات التهجير وإصرار شعبنا بالوصول الى حقوقه غير القابلة للتصرف .

فهل يدرك صناع القرار المستعمرين في تل أبيب وواشنطن ، أن غزة التي نجت من حروب متتالية ، لن تسمح بأن تكون النموذج الأول لمخطط التهجير القسري؟ وان في باقي فلسطين دفن شعبنا مشاريع عدة للتصفية بالعقود السابقة ، أم أن المنطقة تتجه نحو انفجار إقليمي أكبر مما هو متوقع بما يتفق مع عقلية نتنياهو وترامب وإدارته بالبيت الابيض ؟