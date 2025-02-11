الاحتلال رفض محاولات تسليم ملاجئ مؤقتة إلى سكان غزة

رام الله - وطن: نقلت شبكة CNN، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته إن عدة دول ومنظمات دولية، بما في ذلك قطر والأمم المتحدة، حاولت إرسال منازل متنقلة جاهزة وأشكال أخرى من الملاجئ المؤقتة إلى سكان قطاع غزة، لكن "إسرائيل" رفضت جميع الطلبات "دون سبب" وفي "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولم يحدد الدبلوماسي الدول والمنظمات الأخرى التي حاولت تسليم الملاجئ المؤقتة.

وقال الدبلوماسي إن "عدة دول مستعدة لتسليم الملاجئ المؤقتة على الفور إذا كانت إسرائيل على استعداد للتعاون".

وكانت "حماس" أعلنت تأجيل عملية الإفراج عن الاسرى المقررة السبت، واتهمت إسرائيل بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك استهداف الفلسطينيين في غزة بالقصف والفشل في السماح بدخول المساعدات الكافية.