الاحتلال يعزز قواته في غزة ومحيطها

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال في بيان، رفع حالة جاهزيّته، وتعليق إجازات القوات المقاتلة، والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية بغزة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، المقرّر الإفراج عنهم، السبت المقبل، لعدم التزام الاحتلال ببنود الإغاثة.

ووفق بيانه الذي صدر قبل انتصاف ليل الإثنين، فقد "تقرر دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الأمنية في المنطقة، حيث سيساهم هذا الإجراء في تعزيز الحالة الأمنية في المنطقة، واستعداد القوات لسيناريوهات مختلفة فيها".

وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل، الإثنين، يومه الـ23.

وحذر الرئيس الأميركي من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينتهي إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت. وأضاف "إسرائيل لديها الحق في إنهاء الاتفاق إذا لم يتم تنفيذ عملية الإفراج عن الأسرى في الموعد المحدد"، مهددا: "ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق سراحهم يوم السبت"