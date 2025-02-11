تهجير نحو 40 ألف شخص من شمال الضفة الغربية واشتباكات بمخيم نور شمس

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مدنا وبلدات في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات، وتزامن ذلك مع اشتباكات تخوضها الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، وبخاصة في طولكرم وجنين، فيما أكّدت وكالة غوث اللاجئين "أونروا"، "تهجير نحو 40 ألف لاجئ قسرا من شمال الضفة الغربية"، مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتجددت عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، والذي يتعرض منذ أكثر من أسبوعين لعدوان عسكري إسرائيلي.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه في شمال الضفة، إلى مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة معززة بجرافات، المخيم وفرضت حصارا عليه من عدة اتجاهات.

وأجبرت قوات الاحتلال، عددا من العائلات، على الخروج من منازلها في المخيم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنًا مع إحراق منازل أخرى وتجريف الشوارع وإغلاق مداخل حارات المخيم بالسواتر الترابية.

وارتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل عليها منذ 14 يوما إلى 8 شهداء وعشرات الإصابات والجرحى وآلاف النازحين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بتجريف شوارع بالبلدة.

وأحرقت قوات الاحتلال منزلا في بلدة السيلة الحارثية، غربي مدينة جنين، عقب اقتحام البلدة واندلاع مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع.