ترامب: قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعداً نهائياً للإفراج عن الأسرى

وطن: هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهراً من يوم السبت المقبل".

وقال ترامب، خلال لقاء موسع مع المراسلين في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض، إن "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة"، مضيفاً "قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعداً نهائياً للإفراج عن الأسرى".

وفي ما يتعلق بدعوته لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأنّ "الأردن سيستقبل لاجئين فلسطينيين"، ملوحاً بوقف المساعدات الأميركية عن كل من الأردن ومصر "إذا لم تستقبلا اللاجئين".

وفي سياق متصل، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الإثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، "حتى إشعار آخر".

ووضع الناطق باسم القسام "قرار قياد المقاومة" في إطار الرد على انتهاكات الاحتلال "وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بأشكالها كافة بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".