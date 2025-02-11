مقاومون يوقعون جنود الاحتلال بكمينين في طولكرم ونور شمس

وطن: أوقعت المقاومة فجر اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال بكمينين منفصلين في مخيمي نور شمس وطولكرم، تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيمين.

واعلنت كتائب القسام-كتيبة طولكرم، في بلاغ عسكري لها الليله، ان مجاهدوها تمكنوا برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير، من استهداف قوة مشاة بجيش الاحتلال بكمينٍ محكم، ثم استهداف قوة النجدة التي تقدّمت إلى المكان، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وذلك في محور حارة المنشية بمخيم نور شمس".

وفي بلاغ منفصل اخر، قالت كتائب القسام "تمكنا برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، من استهداف قوة مشاة متحصنة داخل منزل بمحيط مخيم طولكرم بوابل من الرصاص، محققين إصابات مباشرة".

ويشهد مخيم نور شمس شرقي طولكرم اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وسعت، فجر الأحد الماضي، عدوانها على محافظة طولكرم، حيث اقتحمت المخيم قوات كبيرة معززة بجرافات، وفرضت حصارًا عليه من عدة اتجاهات ودمرت البنية التحتية وفجرت عدد من المنازل.