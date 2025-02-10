مبادرة "متاريس الوعي الوطني" تُطلقها مؤسسة قامات لحماية الهوية والذاكرة الوطنية في مدارس الأونروا

وطن:، اعلنت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني إطلاق مبادرة "متاريس الوعي الوطني"، بناء على قرار مجلس إدارتها وبالتشاور مع عدد من أعضاء مجلسها الاستشاري، انطلاقًا من رسالتها السامية والنبيلة، وإعلاءً لصوت الحق الفلسطيني ولمسيرة النضال العادل .

واوضحت مؤسسة قامات في بيان لها وصل وطــن نسخة عنه ان هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية لدى الأجيال الناشئة، وتحديدًا في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجنين (الأونروا) في ضوء ما صدر من معلومات تفيد بقرار الوكالة منع تدريس كتاب اللغة العربية للصف الخامس الأساسي في مدارسها، بحجج باتت مكشوفة أمام الجميع.

وأكدت قامات بأن هذا القرار يستدعي الوقوف عنده، لاسيما ما تتضمنه المناهج الدراسية من قيم تجسد مكونات السردية الفلسطينية، بحيث تتضمن الحفاظ على محتويات الكتب المدرسية من خلال التواصل مع الأهالي والمؤسسات والفعاليات المختلفة للتعهد بعدم المساس بأي حرف قد يشوه المضامين الوطنية بل سيتم الإبقاء عليها وتعزيز حضورها في المناهج وفي النشاطات اللاصفية والمجتمعية.

وفي هذا المقام اكدت قامات أنها لم تلجأ منذ انطلاقتها في التعامل مع الشأن الفلسطيني بردات الفعل، لكن إطلاق هذه المبادرة يمثل استجابة سريعة ومسؤولية وطنية؛ لحماية الإرث النضالي والإنساني وما تتضمنه المناهج الفلسطينية من قيم ومضامين وقصص تجسد وتعبر عن الهم والمصاب المشترك.

ورأت المؤسسة أن هذا الموقف من شأنه الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحق العودة لدى طلبة المدارس: باعتبار أن التعليم هو الضمانة الأساسية والصلبة لتحرير العقول والشعوب والأوطان.

ودعت قامات الكل الفلسطيني إلى دعم هذه المبادرة والالتفاف حولها من خلال التعاون معها، وتحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين، واللجان الشعبية في المخيمات وجميع الغيورين على القضية الفلسطينية إلى إسكات كل الأصوات وإسقاط كل الحلول البديلة الرامية إلى طمس وكيّ الوعي. وبث الأفكار المهزومة داخل منظومة التعليم الفلسطيني.

وأكدت "قامات" على دعوتها للجميع للانخراط والتفاعل مع مبادرة "متاريس الوعي" لحماية ذاكرة شعب ومسيرة نضال وحق لا يساوم عليه