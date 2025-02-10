قيادي في المقاومة يكشف تفاصيل عدم التزام "إسرائيل" ببنود وقف إطلاق النار في غزة

وطن: كشف قيادي في المقاومة، اليوم الاثنين، بأنّ "حماس لديها الكثير من التحفظات على عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار".

وقال إنّ من أهم إثباتات عدم التزام "إسرائيل" هو الخروقات اليومية، مثل استمرار تحليق طيران الاستطلاع.

وأضاف أنّ إطلاق النار على الفلسطينيين استمر خلال فترة تطبيق الاتفاق، وتجاوزت الدبابات المسافة المسموح بها، لافتاً إلى أن الخروقات شملت منع دخول المعدات الثقيلة وبعض المعدات الطبية، بالإضافة إلى منع دخول الكرفانات.

وأوضح القيادي، أنه من الواضح أن "إسرائيل لن تلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية في ظل تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو على خطة التهجير والتطهير العرقي".

أتى ذلك بعدما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء الإثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل "حتى إشعار آخر"، بسبب السعي الإسرائيلي لإفشال الاتفاق.

وعلى الفور، خرجت تظاهرات في "تل أبيب للمطالبة باستكمال جميع مراحل صفقة تبادل الأسرى، حيث ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتدخل سريعاً لإيجاد حل فوري وفعّال يُعيد تطبيق الاتفاق إلى نصابه.

كذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً، مساء اليوم، لتقدير الوضع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المصدر:"الميادين"