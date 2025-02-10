اسامة حمدان: تأجيل تسليم الأسرى نتيجة لتعطيل الاحتلال للبروتوكول الإنساني واستمرار الانتهاكات

وطن: قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، بأن قرار المقاومة بتأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين جاء نتيجة لتعطيل الاحتلال لتنفيذ 90% من البروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وأوضح حمدان أن المقاومة طالبت الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال لم يستجب لتلك المطالب.

وأضاف حمدان "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، والحفاظ على كرامتهم بدلاً من التخلي عنهم"، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حازم من جانب المقاومة في مواجهة التعنت الإسرائيلي.

وأكد أن حركة المقاومة ستلتزم ببنود الاتفاق في حال التزام الاحتلال بها، لكن الانتهاكات المستمرة تجعل الوضع غير مقبول.

وأشار حمدان إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الكذب واستهداف النازحين العائدين، كما يمنع إدخال المعدات اللازمة للقطاع، وهو ما يعرفه الوسطاء بأن الاحتلال لا ينفذ الاتفاق بالشكل المتفق عليه "أوراقنا جاهزة وأهدافنا واضحة".

وقال حمدان، نأمل استمرار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تثبت وقفا دائمًا ضد الاعتداءات.

وأشار حمدان إلى أن "لا يهمنا تطابق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية أو موقف نتنياهو في شطب الشعب الفلسطيني"، منتقدا تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي تشكل علامة استفهام حول ما إذا كانت تلك السياسات تستهدف الشعب الفلسطيني فقط أم شعوبًا أخرى أيضًا.

واكد ان الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم ووطنهم ويقاومون الاحتلال بكافة أنواعه حتى قيام دولتهم وعاصمتها القدس، مشيرا الى ان تصريحات ترمب تؤجج الفوضى وإذا كان يرغب في توسعة إسرائيل فعليه القيام بذلك في بلاده



وطالب حمدان القمة العربية الطارئة برفض أي مشروع يقوم بانتقاص الحقوق الفلسطينية وخاصة التهجير، وإطلاق مبادرة عاجلة لإعادة الإعمار في غزة رغم أنف الاحتلال