أبو عبيدة يعلن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال يوم السبت القادم بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق

رام الله - وطن: اعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، الى حين التزام الاحتلال بتنفيذ ما أتفق عليه، وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وأكد أبو عبيدة ان قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.