19 شهيدًا في غزة يرفعون الحصيلة إلى 48 ألفًا و208 منذ 7 أكتوبر

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، عن وصول 19 شهيدًا و15 إصابة، إلى مستشفياتها في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت "الصحة"، أن من بين الشهداء، 14 تم انتشالهم، وشهيدين متأثرين بجراحهما، وثلاثة شهداء ارتقوا اليوم.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفاً و208 شهداء، و111 ألفاً و655 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.