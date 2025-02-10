ترامب يجدد تصريحاته بشان "شراء وتملك غزة" ويؤكد أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة بموجب الخطة

رام الله - وطن: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عن تمسكه بمشروع "شراء وتملك" قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولا أخرى في الشرق الأوسط قد تساهم بإعادة الإعمار تحت الرعاية الأمريكية، مشددا على أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة بموجب الخطة.

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية، أن "المكان عبارة عن موقع هدم" وأنه سيهدم كل ما تبقى فيه، موضحا انفتاحه على إمكانية السماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة، لكن بناء على تقييم كل حالة بشكل منفصل.

كما قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

وتابع "يمكنني عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا مليارات الدولارات"

وأضاف "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم"، مشيرا إلى أن العيش في القطاع، لن يكون ممكنا قبل سنوات.

ومنذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، طرح ترامب فكرة سيطرة واشنطن على القطاع المنهك بسبب حرب إسرائيلية استمرت 15 شهرا، من دون توضيح الأساس القانوني للمطالبة بالقطاع.