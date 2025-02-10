مستشفى الأمل في خان يونس يستحدث قسم حديثي الولادة ويعيد تشغيل العناية المركزة

وطن: في ظل التحديات الصحية المتزايدة، استحدثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قسم حديثي الولادة في مستشفى الأمل، حيث تم تجهيز القسم، وبدأ بالفعل في استقبال الحالات، ويهدف هذا القسم إلى توفير رعاية متخصصة لحديثي الولادة في مستشفى الأمل، مع إمكانية استقبال حالات من مستشفيات أخرى.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الخدمات الطبية، أعادت الجمعية تشغيل قسم العناية المركزة في المستشفى، والذي يضم تسعة أسرّة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ودلك نظرًا للحاجة الماسة إليه في ظل الظروف الراهنة ونقص المنشآت الصحية القادرة على تقديم الرعاية الحرجة.

وتضم هذه الأقسام طواقم طبية وتمريضية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة واسعة في التعامل مع الحالات الحرجة، مما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة.

الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في المحافظات الجنوبية، أشار الى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز خدماتها الطبية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور القدرة، بأن مستشفى الأمل سيواصل العمل من أجل تلبية احتياجات المرضى والتخفيف عن المصابين، وتقدي الخدمات الطبية النوعية اللائقة وبإشراف كادر طبي مميز وذو خبرة واسعة.