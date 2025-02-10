"شؤون المرأة" تترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية التحضيرية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية

وطن: ترأست وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم، في مقر الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية: 2025-2026 والتي تقود الجهود الوطنية وعبر الوطنية مع دول المنطقة العربية لتصميم، وتنفيذ، ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإعلان.

وأشارت الخليلي إلى أهمية ترؤس دولة فلسطين عبر وزارة شؤون المرأة للدورة: (44) للجنة المرأة العربية، في جامعة العربية، وإعلان القدس عاصمة للمرأة العربية 2025-2026 معتبرة هذين الحدثين كمنصة هامة لتعزيز جهود الضغط والمناصرة الدولية وتسريع الخطى نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء في فلسطين والعالم العربي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وأكدت الخليلي أنه تم مناقشة توجهات وزارة شؤون المرأة حول الحدث أمام مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها بما فيها جائزة المرأة العربية في الأدب والشعر بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدة أن كافة الفعاليات والأنشطة ستنفذ بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، ومع القطاعين الأهلي، والخاص. ومع حضور بارز للاتحادات والنقابات المعنية، كل حسب اختصاصه.

كما أشارت الخليلي إلى مجموعة الأنشطة التي ستتم على مدار العام وستخصص لتعزيز صمود النساء في القدس وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس بحقهن وبحق جميع الفلسطينيات، بالإضافة إلى تخصيص ملف كامل حول كافة أوضاع النساء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية في القدس لعرضه على جامعة الدول العربية، وذلك في سبيل توجيه وإعادة هيكلة جهود وبرامج الدول العربية بما يصب في مصلحة المرأة الفلسطينية، تزامناً مع التحديات الراهنة التي تعصف بالمشروع الوطني، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية الإسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية، وتزايد الدعوات للتهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يحتم وضع كافة الشركاء أمام مسؤولياتهم لتحسين أوجه الانتصاف للمرأة الفلسطينية، وضمان تمتعها الكامل بحقها في تقرير المصير وسائر حقوق الإنسان اسوةً بنساء العالم.

وبعد المشاورات، تم التوافق على الإطار الخاص بالأنشطة التنفيذية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية، والتصميم الخاص بالشعار والطابع البريدي والبرومو المخصص للترويج لذلك الحدث، والبحث قدماً في الموعد المرتقب لعقد المؤتمر الوطني والعربي المشترك لإطلاق الإعلان.



جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية جاء بناء على مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2024 صدر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث ترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وستعمل اللجنة عن كثب مع كافة الشركاء بما يرتقي بمستوى هذا الحدث.