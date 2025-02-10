الاحتلال يهدم منزلًا ومسكنين وغرفتين زراعيتين ويقتلع أشجارًا في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلًا ومسكنين وغرفتين زراعيتين، واقتلعت أشجارًا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت قرية مغاير العبيد في مسافر يطا جنوب الخليل، وهدمت غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنين فايز إبراهيم مخامرة وأسامة فايز مخامرة، كما اقتلعت عشر أشجار في محيط الغرف، ودمرت محاصيل زراعية تعود للمواطنين شحادة مخامرة، وكايد مخامرة.

وفي قرية جنبا، هدمت قوات الاحتلال مسكنين تعود ملكيتهما للمواطن إبراهيم أحمد يونس محمد، وتبلغ مساحة كل منهما 140 مترًا مربعًا، كما حطمت ألواح الطاقة الشمسية، واقتلعت مزروعات وأشجارًا مثمرة.

كما هدمت منزلًا بمساحة 100 متر مربع يعود للمواطن عيسى أحمد عيسى محمد، وخربت مشاتل نبات "الأزولا" بمساحة 1000 متر مربع، وأتلفت أكثر من 200 كيلوغرام من لبن الجميد، وجرفت أشجارًا وسلاسل حجرية في محيط المساكن.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق اليوم، 7 مساكن و3 كهوف وبئر ماء، في خلة الضبع التابعة للمجلس القروي في التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.