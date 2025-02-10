وزارة الأوقاف تمدد فترة دفع رسوم حجاج قطاع غزة حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل

وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، عن تمديد فترة دفع رسوم الحج لحجاج قطاع غزة الذين تم اعتماد أسمائهم في قرعة عام 2023، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13-2-2025.

وأكد الوزير نجم أن هذا التمديد يأتي حرصًا على منح الحجاج الفرصة الكافية لاستكمال إجراءات الدفع والتسجيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، لضمان تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

ودعا نجم، الحجاج إلى التوجه لفروع البنك الإسلامي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية لدفع مبلغ (2000) دينار أردني كجزء من رسوم الحج لهذا العام، وإيداعه في الحساب التالي:

رقم الحساب: (011/3100/002/1409900/0836)

رقم الإيبان: (PS25PIBC083614099000023100011)

وشدد الوزير على أهمية تسليم وصل الدفع إلى مكاتب الحج والعمرة بعد الإيداع، لتحديث البيانات في النظام الإلكتروني.

كما أكد أن الوزارة تعمل جاهدة لضمان سفر الحجاج وإتمام مناسكهم دون أي عقبات، داعيًا الجميع للاستفادة من الفترة الإضافية لاستكمال إجراءاتهم.