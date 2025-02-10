خمسة فرق فلسطينية تتأهل لهاكاثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي الدولي في أبوظبي بمشاركة متميزة لجامعة القدس

وطن: شهدت جامعة القدس حضورًا بارزًا في الهاكاثون الوطني الفلسطيني الثالث للحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، حيث تألقت دائرة هندسة الحاسوب في الجامعة بفرقها الطلابية وأعضاء هيئتها الأكاديمية في هذا الحدث العلمي المرموق، الذي نظّمته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالشراكة مع لجنة هاكاثون الحوسبة الفلسطيني، بمشاركة 285 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الفلسطينية.

وكانت الدكتورة صفاء ناصر الدين، رئيسة دائرة هندسة الحاسوب في جامعة القدس، ممثلة الجامعة في اللجنة الوطنية للهاكاثون، حيث لعبت دورًا محوريًا في دعم وتعزيز مشاركة الطلبة الفلسطينيين في هذا الحدث التقني الهام. كما ساهم الدكتور رشدي حمامرة، عضو الهيئة التدريسية في الدائرة، في اللجنة المنظمة ولجنة تحكيم المسابقة وتحضير طلاب الجامعة للمشاركة في العديد من المسابقات، مما يعكس دور الجامعة في قيادة الابتكار التكنولوجي محليًا ودوليًا.

طلبة جامعة القدس يحققون مراكز متقدمة في المسابقة

تمكّن طلبة جامعة القدس من تحقيق نتائج متميزة في الهاكاثون، حيث تأهل بلال محمد أسعد من الجامعة وحصل على المركز الأول، بينما حصدت الطالبة سديل ياسين عطا ياسين المركز الرابع، مما يعكس تفوق طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، هنّأت الدكتورة يارا السيفي، عميدة كلية نجاد زعني للهندسة، الطلبة الفائزين، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يعكس جودة التعليم الهندسي في جامعة القدس، ويبرز قدرتها على تأهيل الطلبة للمنافسة في المجالات التكنولوجية المتقدمة على المستويين المحلي والدولي.