مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 580 مواطنا الشهر الماضي أغلبهم من جنين

وطن: قالت مؤسسات الأسرى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي 580 مواطنا في الضفة الغربية شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، أغلبهم بمدينة جنين ومخيمها.

وأشار التقرير الصادر، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال سجل خلال الشهر الماضي نحو 580 حالة اعتقال من الضفة، كانت أغلبها في جنين ومخيمها، التي تشهد عدواناً منذ 21 يوماً.

وأوضح أن من بين المعتقلين 17 امرأة، و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.

كما بيّن التقرير أن 4 معتقلين استشهدوا خلال يناير الماضي.

ولفت التقرير، إلى أنه وحتى تاريخ وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 كانون ثاني الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة 14 ألف و500، ومن بينهم 455 سيدة، و1115 طفلا.