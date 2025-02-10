الاحتلال يُخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في المالحة شرق بيت لحم

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء بالهدم في قرية المالحة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "المشاميس" في القرية، وألصقت إخطارا بالهدم على واجهة منزل يعود للمواطن محمد زياد بكيرات.

وكان مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية في القدس سهيل خليلية قد قال، إن قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، بالتوسع الاستعماري شرق بيت لحم، سيؤدي إلى هدم حوالي 3000 منزل ومنشأة مختلفة، تم وضعها على الخارطة ضمن الاستهداف.

يشار إلى أن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق قرية المالحة من خلال هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على الأرض لأغراض استعمارية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، إخطار سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظات: الخليل بواقع 66 إخطارا ثم بيت لحم بـ45 إخطاراً ورام الله بـ10 إخطارات.