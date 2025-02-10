خلال مؤتمر صحفي في شبكة وطن الإعلامية.. "نداء فلسطين" يدعو الرئيس عباس لدعوة الأمناء العامين للفصائل او الإطار القيادي المؤقت للاجتماع وتشكيل حكومة توافق وطني

رام الله – وطن: دعا "نداء فلسطين" خلال مؤتمر صحفي في شبكة وطن الإعلامية اليوم الاثنين الرئيس محمود عباس لدعوة الأمناء العامين للقوى والفصائل او الإطار القيادي المؤقت للاجتماع وتشكيل حكومة توافق وطني.

وأعلن "نداء فلسطين" رفضه المطلق لجريمة التطهير العرفي والتهجير القسري لأهلنا في قطاع غزة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واكد "نداء فلسطين" ان خطة ترامب الرامية لتهجير قطاع غزة تأتي للتغطية على فشل إسرائيل في تحقيق اهداف حربها وعدوانها وجريمة الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة الى أن خطة ترامب تحمل في مضمونها "وعد بلفور" جديد

وأعلن "نداء فلسطين" رفضه وادانته لأية حلول بديلة مقترحة محلية كانت أم إقليمية ام دولية لنقل سكان غزة الى مناطق أخرى في الضفة الغربية، مشيرا الى ان الجميع مدعو الى تحمل المسؤولية التاريخية بإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بتطبيق اتفاق بكين



ورحب "نداء فلسطين" بالإدانات الدولية التي تقترب من نقطة الاجماع الدولي الرافضة لمشروع ترامب في التطهير العرقي، مطالبا الدول العربية بالانضمام الى مجموعة لاهاي لحماية العدالة الدولية وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة بما فيها القدس

وعقب قراءة بيان "نداء فلسطين" دعا عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" ممدوح العكر الى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية فورا قائلا "من واجب أي قيادة ان تبادر فورا الى رص الصفوف، والهدف الأسمى والملح للشعب الفلسطيني والقيادة هو الوحدة الوطنية، واي تقاعس وممارسة لحق الفيتو على الوحدة ليس من حق أحد".

وأضاف العكر أن "أي تقاعس عن انجاز الوحدة يفقد مبرر وجود القيادة.. والقيادة التي تعجز عن تحقيق الوحدة غير جديرة بالقيادة وعليها التنحي، لأنها تفقد شرعيتها ووجودها كقيادة".

وتابع " أن منظمة التحرير كانت تمتلك شرعية الكفاح المسلح، ولكن بعد أوسلو تخلت عن الكفاح المسلح، وأصبحت الشرعية تجري من الانتخابات، لكن اخر منذ 2006 لم نقم أي انتخابات، وهي محدودة بفترة زمنية محددة وبعد ذلك تصبح فاقدة الشرعية وهذا الحديث ليس تهجما او استفزازيا، وبالتالي نحن أمامنا شرعية وحيدة نتمسك بها وهي الشرعية التوافقية ومن واجب القيادة ان تبادر فورا للشرعية التوافقية والنموذج الواقعي في هذا الظرف بإعلان بكين بكل ما ورد فيه، وعدم القيام بذلك يعني وجود مشكلة كبيرة."

واكد العكر انه "لا يوجد لأحد حق الفيتو على المصالحة والوحدة الوطنية، كما لا يوجد أي مبرر لتعطيلها ".

بدوره دعا عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" حلمي الاعرج الى مجابهة خطة ترامب، بالوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق بكين كونه الرد السياسي والعملي على الجريمة الامريكية – الإسرائيلية

وقال الاعرج " ان كل الشعوب العربية والإسلامية مستهدفة، والحلم الصهيوني هو بناء شرق أوسط جديد بوصاية أمريكية".

وأضاف الاعرج ان "الشعب في معركة مفتوحة مع الاحتلال ويمكن ان يشكل رافعة نضالية والمرحلة الآن هل لكل الشعوب".

أما عضوة لجنة متابعة "نداء فلسطين" سهام البرغوثي فأكدت ان مخطط تهجير قطاع غزة الذي أعلنه ترامب يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت البرغوثي انه "لا بد من تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي المتخذ من قبل سنوات بما يتعلق بالانفكاك عن الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل".

ودعت البرغوثي الى تطبيق اتفاق بكين بكل ما فيه، مضيفة "نحن بحاجة الى وحدتنا وكذلك تعزيز صمودنا وهذا يتطلب خطة وطنية شاملة، تشمل حملات إغاثة واسعة لتلبية احتياجات شعبنا تحديدا شمال الضفة الغربية وتوفير مقومات الصمود".



من جانبه قال عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" فهمي شاهين "نحن أمام تحدي كبير في معالجة القضايا والهموم اليومية المعيشية التي ترتبت على هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ولذلك يجب توفير كل سبل لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف شاهين "المحور الأساسي في هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني كله هو كيفية تعزيز صمود شعبنا على أرضه"، متابعا "نحن لدينا حشد دولي وتضامن رسمي وشعبي غير مسبوق مع أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك المطلوب بذل جهد موحد لتحويل هذا التضامن لخطوات على الأرض وتعزيز مقاطعة دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية وملاحقة مجرمي الحرب المتورطين ضد شعبنا ومن أجل دفع المجتمع الدولي لتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتمسك بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة".

وتابع "الشعب الفلسطيني يمر اليوم في ظرف مفصلي وتاريخي من مسيرة تاريخه وكفاحه الوطني نتيجة حرب الإبادة الجماعية خاصة على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

وتابع "نؤكد على ضرورة وقف الرهان على الإدارة الأمريكية ووعودها الحالية كما السابقة، ويجب الكف عن الأوهام السياسية التي تتعلق بالتسوية السياسية بالرعاية الأمريكية لأن الإدارة الأمريكية شريكة بالحرب ويدها ملطخة بالدماء الفلسطينية".

بدوره قال عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" عاهد الخواجا "نحن كشعب فلسطيني نمر بأصعب مرحلة تمر على شعبنا منذ عام 1948 والمشروع الصهيوني ليس جديداً لكن معالمه أصبحت واضحة بشكل أكبر في هذه المرحلة. "

وأضاف "يجب أن يكون هناك تطبيق لاتفاق بيكين، وبدون تطبيقه أو وجود إطار قيادي موحد سنبقى في إشكالية قائمة وهذا سيشكل خطر جدي على قضيتنا وشعبنا الفلسطيني".

وتساءل الخواجا "كيف سنخاطب العالم ونحن لا زلنا غير موحدين، ويجب الضغط على من يعيق الوحدة الوطنية"، مستدركا "مطلوب من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين وكل الشعب الفلسطيني ليكون هناك ضغط لتشكيل إطار قيادي موحد، فنحن بحاجة لإطار قيادي موحد، وكل المشروع الوطني مهدد بالانهيار في ظل الخطط للتصفية الفلسطينية".

وفيما يلي البيان الصحفي لنداء فلسطين: