اختيار الدكتورة منى ضميدي عميد كلية العلوم الرقمية في الجامعة العربية الأمريكية ضمن قائمة "100 سيدة مبدعة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لعام 2025 على مستوى العالم

رام الله - وطن: تم اختيار الدكتورة منى نبيل ضميدي عميد كلية العلوم الرقمية ومدير العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية ضمن قائمة: "100 سيدة مبدعة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي™️" لعام 2025 على مستوى العالم، والتي تصدرها مؤسسة “سيدات من أجل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي™️ (WAIE)" سنويا لتكريم النساء الاستثنائيات اللواتي يشكلن مستقبل الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.

ومنذ إطلاقها عام 2018، تُعد قائمة "100 امرأة مبدعة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي™️" مصدر إلهام ودافع لتعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، حيث تشجع واضعي السياسات والباحثين ومهندسي التكنولوجيا على تبني ممارسات تضمن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي عادلة ومسؤولة.

وتسلط القائمة الضوء على النساء الرائدات اللواتي يسعين إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر عدالة وفائدة مع الحد من مخاطره. ولهذا العام 2025، راجعت مؤسسة WAIE إنجازات ما يقارب 800 مرشحة، ليتم اختيار 100 سيدة متميزة من مختلف التخصصات على مستوى العالم.

ويعكس هذا الاختيار التزاما عالميا متزايدا بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث تضم القائمة شخصيات بارزة من مجالات البحث الأكاديمي، والسياسات العامة، والإدارة الصناعية. وتغطي جهودهن المشتركة قضايا جوهرية مثل المسؤولية، والعدالة، والشفافية، وحقوق الإنسان، لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بأسلوب مسؤول وأخلاقي.

وتشهد قائمة هذا العام توسعا في التمثيل الجغرافي مع تزايد عدد النساء المبدعات من أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، مما يعكس الاهتمام العالمي المتنامي بأهمية دمج الأخلاقيات في تطور الذكاء الاصطناعي.

مساهمات الدكتورة ضميدي في مجال اخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

الدكتورة منى نبيل ضميدي هي خبيرة في الذكاء الاصطناعي، مع خلفية غنية في المجال الأكاديمي والتقنيات المبتكرة. حاصلة على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي وماجستير بتفوق في هندسة البرمجيات وإدارة البيانات من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة،. في عام 2024، انضمت إلى الجامعة العربية الأمريكية كعميد لكلية العلوم الرقمية ومديرة للعلاقات الدولية. وتشمل إنجازات ضميدي الأكاديمية عدة أبحاث منشورة بالإضافة إلى كتاب حول بناء منصات التعليم الإلكتروني من خلال التعلم الآلي، وحصلت على أربعة جوائز اعترفا بتفوقها البحثي.

في عام 2022، ساهمت ضميدي في تطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في فلسطين، وهي مبادرة رائدة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في دولة فلسطين في شهر حزيران عام 2023.

تمتد مساهماتها الى الساحة العالمية من خلال عملها على تقرير سياسة الذكاء الاصطناعي واخلاقياته لليونيسكو في فلسطين، مما يمثل علامة بارزة في دمج الاعتبارات الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

تم الاعتراف بتأثيرها ومساهماتها في STEM دوليا، وفي عام 2022 حصلت على جائزة اليونيسكو لأكثر سيدة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال STEM.

التزام الجامعة العربية الأمريكية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كجامعة رائدة في برامج الذكاء الاصطناعي، وعلوم التكنولوجيا الرقمية، تستمر الجامعة في دعم ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة وتمكين جيل جديد من الخبراء في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتفخر الجامعة بإنجازات الدكتورة منى نبيل ضميدي، مما يعكس التزامها بالتميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.