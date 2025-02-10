الاحتلال يهدم 5 مساكن وكهفا في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مساكن وكهفا، في خلة الضبع التابعة للمجلس القروي في التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس المجلس القروي في التوانة محمد ربعي إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت خمسة مساكن وكهفا تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 40 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء، باتوا جميعهم في العراء، في ظل أجواء شديدة البرودة

كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية بخلة الضبع، وجرفت الأشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن.

وناشد أصحاب المساكن والأراضي، المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية كافة التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة سلطات الاحتلال، التي تتبادل الأدوار مع المستوطنين بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، بهدف إرغامهم على مغادرة مساكنهم وأراضيهم لسرقتها لصالح المستوطنين.