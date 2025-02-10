سلطة الأراضي تنجز الربط الالكتروني للأنظمة مع المحاكم الشرعية

رام الله - وطن: تبنت سلطة الأراضي إجراءات الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية، في ظل مشروع التحول الرقمي وذلك للحفاظ على البيانات، حيث تم مؤخرا إنجاز الربط الإلكتروني للأنظمة مع المحاكم الشرعية في كافة المحافظات من خلال تقنية UXP.

وتمكن آلية الربط عبر UXP من فحص حجج حصر الارث وحجج التخارج الصادرة عن المحاكم الشرعية، من التأكد من تطابق البيانات مع البيانات الأصلية وتفادي الأخطاء، ويساعد على نقل المعلومات بين الطرفين وسهولة توثيقها بالإضافة إلى تحديث البيانات بشكل دوري.

ويأتي هذا الربط للحفاظ على حقوق المواطنين، وتسهيل وتسريع الخدمة المتاحة، كما وتسعى سلطة الأراضي إلى إتمام آليات الربط مع كافة الجهات ذات العلاقة والتي تسهل عمل سلطة الأراضي وتتيح تبادل المعلومات بشكل آمن بين قواعد ونظم البيانات.

ويأتي هذا الانجاز لسلطة الأراضي بالتعاون مع ديوان قاضي القضاة ووزارة الاتصالات الفلسطينية.