في الذكرى الـ 43 لإعادة تأسيسه.. حزب الشعب: بإرادة الصمود والوحدة نسقط مؤامرة التھجیر ونواصل النضال نحو الاستقلال والعودةر

وطن: أكدت حزب الشعب أنه بإرادة الصمود والوحدة نسقط مؤامرة التھجیر ونواصل النضال نحو الاستقلال والعودة.

ودعا في بيان له وصل طن للأنباء، بمناسبة الذكرى الـ 43 لإعادة تأسيسه، إلى تشكيل اللجان الشعبية المختلفة عـلى كـل المستويات، لحمایة شعبنا مـن إرھاب الاحتلال ولإفشال مؤامرة التھجیر ومن أجل تعزيز إرادة الصمود والوحدة.

فيما يلي نص البيان:

في الذكرى الـ 43 لإعادة تأسيسه..

حزب الشعب: بإرادة الصمود والوحدة نسقط مؤامرة التھجیر ونواصل النضال نحو الاستقلال والعودة

* نحو تشكيل اللجان الشعبية المختلفة عـلى كـل المستويات، لحمایة شعبنا مـن إرھاب الاحتلال ولإفشال مؤامرة التھجیر ومن أجل تعزيز إرادة الصمود والوحدة.

یا جماھیر شعبنا الباسل

تحل عـلینا فـي ھـذه الأيام، الـذكـرى الـثالـثة والأربـعون لإعـادة تأسيس حـزب الـشعب الفلسطيني فـي الـعاشـر مـن شـباط، حـیث یـعیش شـعبنا مـرحـلة فـي غـایـة الخـطورة نـتیجة الإبـادة الجماعية والتطھـیر الـعرقـي والـمساعـي المحـمومـة لـتنفیذ الـترانـسفیر والـتھجیر القسـري بـإشـكال مـختلفة بـالتنسـیق والـتعاون الـكامـل مـع الإدارة الأمريكية، شـریـكة الاحتلال في الإبادة الجماعیة وفي التطھیر العرقي والترانسفیر.

وفـي ھـذه الـمناسـبة العزيزة لانـطلاقـة حـزب الـشعب، ورغـم جريمة الـعصر المسـتمرة بـحق شـعبنا، والخـذلان الـذي تـعرض ومـا زال لـه، وحجـم الـمخاطـر عـلى قضيته الوطنية ومسـتقبله، فـإن حـزبـنا عـاقـد الـعزم بـإرادة صـلبة لا تـلین، عـلى مـواصـلة مسـیرة كـفاحـه الـوطـني والاجـتماعـي مـع أبـناء شـعبه فـي كـل مـكان، وفـي الـمقدمـة الـدفـاع عـن حـقوقـه الـثابـتة فـي الحربة والاسـتقلال والـعودة، وعـن حـقوقـه الاجتماعية والديمقراطية، والإنـحیاز الـكامـل لـمصالـح الـفئات الشعبية والفقراء والشغیلة، وفي العمل الدؤوب من أجل تحقیق ذلك بأوسع وحدة وطنية فلسطينية.

إن حــزب الــشعب وأمــام تــطورات عــدوان الاحــتلال والإبــادة الجماعية ومــؤامــرة التھجیر القســري والــضم، وانـعكاسـات كـل ذلـك وتداعياته السیاسیة والاجتماعية الخطیرة عـلى شـعبنا ومـصیر قضيته وحقوقه الوطنية، یـؤكـد مجـدداَ عـلى ضـرورة وسـرعـة وحـدة الـصف الفلسطيني لمجابهة تـلك الـمخاطـر والتحديات الـماثـلة أمـام شـعبنا، وھو الأمر الـذي یستدعي تركيز الجھود الوطنية كـافـة، مـن أجـل تفويت الـفرص عـلى الاحـتلال لـمواصـلة وتوسيع عدوانه، والحيلولة دون التھجیر والتطھیر العرقي والتوسع الاستیطاني والضم.

إن ذلـك كله وغيره مـن القضايا، يتطلب وأكـثر مـن أي وقـت مـضى، إنـھاء حـالـة الانـقسام واسـتعادة الـوحـدة الوطنية، والـتوصـل لـحالـة تـوافـق وطـني، تـقوم عـلى الـتمسك بـالـبرنـامـج السياسي الـموحـد وقـرارات الشرعية الدولية، وفـي الـمقدمـة منھا، إنھاء الاحتلال وإقـامـة الـدولـة الفلسطينية المسـتقلة عـلى الأراضـي الـمحتلة عـام 1967، وكـوحـدة جغرافية وسياسية وولایة قانونية وإدارية واحـدة، وحـق الـعودة وفـق الـقرار 194، وعـلى تعزيز صـمود شـعبنا عـلى أرضه وتوسيع مقاومته الشعبية.

كـما یدعـو حزبنا جماھیر شـعبنا وجمیع فعالیاته وقـواه، إلـى الـمبادرة لتشكیل اللجان الشعبية الـمختلفة عـلى كـل المستويات وفـي الـمواقـع كـافـة، لحمایة المواطنین مـن إرھاب الاحـتلال ومستوطنیه، والحيلولة دون الاسـتفراد بـھم، وإفشال مساعي تھجیرھم من أماكن سكناھم، ولتعزیز صمودهم وإسنادهم وإغاثتھم بكل السبل الممكنة.

إن حـزب الـشعب یحیي مجدداَ نضالات وتضحیات أبناء وبنات شعبنا فـي كل مكان، ویؤكد عـلى الوفاء للأھداف الـتي صـمدوا ونـاضـلوا وضـحوا مـن أجـلھا، كـما یؤكد عـلى أھمیة تعمیق التضامن الـشعبي العربي والدولي مع نـضالات شـعبنا الـعادلـة، وھـو مـصمم عـلى مـواصـلة الـعمل المشـترك مـع كـل قـوى الـتضامـن الـدولـي مـن أجـل مـواصـلة وتـوسیع حـركـة الـتضامـن والـمقاطـعة لـلاحـتلال وضـمان مـواصـلة تـقدیـم قـادتـه لـلمحكمة الـجنائـیة الـدولـیة ومـحاكـم جرائم الحرب .

عاش العاشر من شباط رمزاَ للكفاح الوطني والاجتماعي

عاشت نضالات شعبنا وإرادته الصلبة في مقاومة الاحتلال

المجد للشھداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحربة للأسرى والوفاء لتضحياتهم

ومعا لمواجھة ومقاومة التھجیر وتعزيز إرادة ومقومات صمود شعبنا

اللجنة المركزية

حزب الشعب الفلسطيني

العاشر من شباط فبرایر 2025