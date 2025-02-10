المبادرة الوطنية: تصريحات ترامب توفر الغطاء لجريمتي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل

رام الله - وطن: أكدت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن تصريحات الرئيس الأميركي ترامب عدوانية وخطيرة وتوفر الغطاء لجريمتي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت المبادرة انه من واجب جميع الدول العربية والإسلامية التصدي بوحدة وبكل قوة لتصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على وطنهم.



وأضافت المبادرة "لا ترامب ولا نتنياهو قادران على كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني"، مضيفة "لم يعد هناك أي مبرر لأي طرف فلسطيني للتهرب من اتفاق بكين وبناء قيادة وطنية موحدة لمواجهة مخططات ترامب ونتنياهو التصفوية".

وأكدت المبادرة ان العالم يواجه صعودا خطر للفاشية الديكتاتورية ومصير العالم مرتبط بـ النضال ضدها واسقاط أهدافها.