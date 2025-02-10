نقابة المحامين : الاحتلال يستهدف بشكل متعمد مرافق قطاع العدالة في قطاع غزة والضفة الغربية

رام الله - وطن: وجهت نقابة المحامين رسالة إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، استعرضت فيه سلسلة من جرائم الاحتلال لمرافق قطاع العدالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت النقابة في رسالتها ان الاحتلال استهدف بشكل متعمد مرافق قطاع العدالة في قطاع غزة، ما نجم عنه تدمير مقرات نقابة المحامين، وتدمير مباني المحاكم، واستشهاد أكثر من 100 محام ومحامية، والاختفاء القسري لعدد من المحامين، الى جانب سلسلة جديدة من الاعتداءات تطال مرفق العدالة في الضفة الغربية لا سيما في جنين وطولكرم من خلال الاجتياح المتواصل لهذه المدن وتعزيز واقع الفصل والاغلاقات والحواجز الدائمة والمؤقتة بين مختلف المناطق الفلسطينية.

واستعرضت النقابة في رسالة حصيلة اعتداءات الاحتلال في الضفة، ومنها اغلاق محكمة جنين منذ أكثر من 20 يوما، واغلاق محكمة طولكرم منذ 15 يوما، والاعتداء على عدد من مكاتب المحامين في مدينة جنين لا سيما في بناية الرؤيا 1 المقابلة لمبنى المحكمة، ونتج عن ذلك العبث و/أو فقدان بعض المستندات و/أو الأوراق المالية.

كما أسفر العدوان عن استشهاد أحد المحامين في مدينة جنين قبل فترة وجيزة، الى جانب النزوح القسري لعدد من المحامين والمحاميات مع عائلاتهم من مخيمات طولكرم، نور شمس، وجنين.

وطال العدوان الإسرائيلي مدخل محكمة طولكرم، الذي هدمته جرافات الاحتلال الى جانب استمرار اعتقال عدد من المحامين من مختلف مناطق الضفة الغربية منذ عدة أشهر غالبيتهم رهن الاعتقال الإداري.

ولفتت النقابة أنها وجهت عدد من الرسائل ذات الصلة إلى عدد من نقابات المحامين حول العالم وعدد من المؤسسات الحقوقية، والتي شددت فيها على أهمية تحمل الجهات الدولية مسؤولياتها تجاه هذا العدوان المنظم، وأهمية تضافر جهود كافة المرجعيات والمؤسسات الحقوقية لجهة الضغط المتواصل من أجل وقف هذه الاعتداءات، وكافة الانتهاكات والجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني برمته وحقه في تقرير المصير.