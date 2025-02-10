الاعلام العبري: "الجيش الإسرائيلي" وجّه بإطلاق النار لقتل كل من يُشتبه فيه شمال الضفة الغربية

وطن: نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن قادة وجنود إسرائيليين بأنّ القيادة الوسطى قررت نسخ الأساليب التي طُبّقت في قطاع غزة إلى شمال الضفة الغربية، وأنّ اللواء آفي بلوت وجّه بإمكانية إطلاق النار من أجل القتل على كلّ من يُشتبه فيه.

وأقرّ قائد المنطقة الوسطى بقتل كلّ من "يفعل شيئاً بالأرض" في العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّ النتائج معروفة.

ووجّه قائد المنطقة العسكرية الوسطى القوات الإسرائيلية بأنها مخوّلة بإطلاق النار على كلّ سيارة مقبلة من منطقة قتال.

وقالت "هآرتس" إنّ ثمن هذه التوجيهات دفعته أمس امرأة فلسطينية حامل في شهرها الثامن، بحيث قتلت برصاص "الجيش" الإسرائيلي أثناء العملية العسكرية في مخيم نور شمس في طولكم.

ويستمر الاحتلال في عدوانه على الضفة الغربية، ويقتحم بلداتها، ويهجّر أهلها، وينفّذ عمليات جرف للطرق والبنى التحتية، ويفجّر المنازل. ويوم أمس، وسّع عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية ليشمل نور شمس.

يأتي ذلك في وقت تخوض فصائل المقاومة معه اشتباكات عنيفة، وتمطر آلياته بزخّات كثيفة من الرصاص، وتفجّر العبوات الناسفة، وتحقّق إصابات مباشرة في صفوف الجنود.