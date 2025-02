في شوارع نيويورك .. أمريكيون يهتفون بوجه وزير الحرب جالانت "أنت مجرم حرب" و"عار عليك"

رام الله - وطن: تعرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لهجوم لفظي حاد في نيويورك، وقيل له بصوت غاضب :"لماذا يُسمح لك بالسير في شوارع نيويورك؟"، فالوجه معروف، وعلى الرغم من رحيله عن منصبه، إلا أن وجوده في مكان عام أثار دهشة وسائل الاعلام العبرية، متسائلة "هل كان يعتقد مثلاً أنه ليس بالوجه المعروف؟".

وفي مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 22 ثانية، يصرخ الناس مرارًا وتكرارًا في وجه غلانت: "أنت مجرم حرب" و"عار عليك"، ويواجه جالانت أيضًا بـ "يجب اعتقالك"، و"أنت المسؤول عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني على يديك الدموية"، و"لماذا يُسمح له بالسير في شوارع نيويورك؟"

ويظهر غالانت وفريقه الأمني ​​وهم يتواصلون في الشارع، ثم تبتعد سيارة رياضية سوداء كبيرة عن مكان الحادث في غضون ثوانٍ قليلة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق جالانت ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

????????️ WAR CRIMINAL YOAV GALLANT CONFRONTED ON THE STREETS OF NEW YORK BY PRO-PALESTINE ORGANIZERS! The Former Minister of defense of Israel, who has a warrant out for his arrest for war crimes and crimes against humanity by the International Criminal Court (ICC), will not live a… pic.twitter.com/v1RsTZHfeD