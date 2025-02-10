دونالد ترامب: سأشتري غزة و دولاً في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي

وطن: أكد الرئيس الأميركي، دوتالد ترامب، التزامه "شراء غزة وامتلاكها"، وتحويلها إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مفترضاً احتمال اعطاء "أجزاء منها لدول في الشرق الأوسط لبنائها".

وصرّح ترامب قائلاً: "سأهتم بالفلسطينيين، وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا، وسأبحث حالات فردية للسماح لهم بدخول أميركا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيلتقي قريباً ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن "دولاً في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي".

وفي سياق متصل، أشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الفائت، إلى أنه كانت هناك مقترحات بتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة، ولكنه يفضل اقتراح ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة الحكم في غزة.