"لا صورة نصر".. جيش الاحتلال: لا مانع من العودة إلى الشمال في أول آذار

وطن: اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه "لن يكون هناك مانع" لمستوطني الشمال من العودة، اعتباراً من الأول من آذار/مارس المقبل، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف على فرارهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وذكر موقع الصحيفة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم رأيه بهذا الخصوص الأحد، مشيراً إلى أنّ قراره هذا "سبّب غضباً بين كبار المسؤولين" في المستوطنات الشمالية.

في هذا السياق، رأى رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، أنّ قرار "الجيش" الإسرائيلي يمثّل "تخلياً مزدوجاً" عن مستوطني الشمال.

وفي حديث إلى "يديعوت أحرونوت"، تابع أزولاي بأنّ "المطلة تعرّضت لتدمير شبه كامل على مدار عام كامل، من دون أي رد فعل من قيادة الجيش في المنطقة الشمالية"، معتبراً أنّ قرار إعادة المستوطنين خلال 3 أسابيع هو بمنزلة "تأكيد على التدمير الكامل".

وأكد أزولاي أن "لا مكان للعودة، لا في الجانب العسكري ولا المدني"، مضيفاً أنّ "المنازل مدمّرة في المطلة، وبالتالي يجب ترك مستوطنيها في أماكنهم، حتى الأول من حزيران/يونيو".

كذلك، شدّد رئيس مجلس "المطلة" على "عدم وجود صورة للنصر"، بل ثمة بدلاً منها "صور حزينة نتيجة الإهمال"، وفقاً له.

بدورها، رأت "يديعوت أحرونوت" أنّ المخاوف التي أعرب عنها أزولاي، وغيره من كبار المسؤولين في الشمال، "مفهومة ومبررة"، بحيث من المقرر أن "يسحب الجيش الإسرائيلي كل قواته من لبنان، الأسبوع المقبل".

وقالت الصحيفة إنّ "الإدارة الأميركية تضغط من أجل الالتزام بالموعد النهائي للانسحاب"، مشيرةً إلى أنّ التطورات "تردع" المستوطنين عن العودة.

وتابعت: "الآن بقي أن نرى إذا ستجبر الحكومة الذين تم إجلاؤهم على اتخاذ القرار بالعودة، عبر إغلاق حنفية الدعم".

المصدر:"الميادين"