استشهاد الشاب إياس الأخرس برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاحد، عن استشهاد الشاب إياس عدلي فخري الأخرس، البالغ من العمر 20 عاماً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم .

وأفادت مصادر محلية أن الشاب تعرض لإطلاق نار أثناء الاعتداءات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في المخيم.

وكان اعلن الهلال الأحمر عن تعامله مع شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس .

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاما) ، واستشهاد المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عاما) وهي حامل بالشهر الثامن، واستشهاد زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على مخيم نور شمس في طولكرم

وواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري على محافظات جنين وطوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، في ظل إجبار آلاف العائلات على ترك منازل والنزوح من مناطق سكنهم، وتدمير البنية التحتية وتجريف الطرقات وتفجير وتدمير عشرات المنازل.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ14، حيث وسّعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها ليشمل مخيم نور شمس شرق المدينة، في تصعيد خطير أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية، وإجبار السكان على الخروج من منازلهم.