نقابةُ الصحفيين: 200 شهيدٍ صحفيٍّ بينهم 7 في كانون الماضي

وطن: أكَّدت نقابةُ الصحفيين على مواصلةِ ملاحقةِ منظومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي على جرائمِها بحقِّ الحالةِ الصحفيةِ الفلسطينيةِ المتصاعدةِ بسلسلةِ جرائمَ راح وصلت حد 110 جريمة وانتهاك راح ضحيتها 7 من الشهداء في قطاعِ غزة في شهر كانون ثاني الماضي.

وجاءَ في بيانٍ صحفيٍّ صادرٍ عن لجنةِ الحرياتِ التابعةِ للنقابةِ أنَّ الشهرَ الأولَ من هذا العام شهدَ تصعيدًا خطيرًا ومتواصلًا بحقِّ الحقلِ الإعلاميِّ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة والضفةِ الغربية.

ففي حين استهدفت صواريخُ الاحتلالِ منازلَ ومواقعَ للصحفيين، راح ضحيتُها 7 منهم في استهدافٍ واضحٍ للحقيقةِ التي يعملُ الاحتلالُ على إخفائها.

وقد راح ضحيةً لمنهجيةِ الاحتلالِ بالقتل 9 من عائلاتِ الصحفيين، بينهم أبناءٌ وآباءٌ وأمهاتٌ وزوجاتٌ وأشقاءٌ، في تدميرٍ نحو 6 منازلَ للصحفيين وعائلاتهم بصواريخِ الطائراتِ.

وقد وثَّقت لجنةُ الحرياتِ 6 إصاباتٍ بين الصحفيين نتيجةَ شظايا الصواريخِ في قطاعِ غزة، والرصاصِ في الضفةِ الغربية، مع 15 واقعةِ استهدافٍ للصحفيين بالرصاصِ للترهيب. كما تمَّ توثيقُ منعِ 40 من العملِ والتغطيةِ، تعرضَ من بينهم نحو 17 للغازِ المسيلِ للدموعِ وقنابلِ الصوت. كما تعرضَ 3 من الصحفيين للاعتقالِ و2 للتحقيقِ و3 للضرب.

وأشار البيانُ إلى أنَّ لجانَ النقابةِ وطواقمَها عملتْ على مدارِ الشهرِ الماضي على متابعةِ العديدِ من الحالاتِ على المستوى المحلي، وكذلك التواصلِ مع الاتحادين العربي والدولي لفضحِ جرائمِ الاحتلالِ بحقِّ الصحفيين، والسعيِ لإيجادِ سبلٍ لحمايتهم في ظلِّ إمعانِ الاحتلالِ بالاستهداف.

واختتمَ بيانُ لجنةِ الحرياتِ بالتحذيرِ وفقًا لكلِّ المؤشراتِ من خطورةِ الاستهدافِ للصحفيين حتى مع وقفِ إطلاقِ النارِ المعلنِ، والذي لم يمنعْ وقوعَ الجرائمِ التي وصلتْ حدَّ 200 شهيدٍ صحفيٍّ منذ بدايةِ عدوانِ جيشِ الاحتلالِ على شعبِنا في قطاعِ غزة في السابعِ من تشرين الأول 2023.