الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، انتهاك وقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان والمقاومة الإسلامية "حزب الله"، ونفذت عدة خروقات جديدة بحق المدنيين وممتلكاتهم.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"؛ لبنانية رسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه محيط الساتر الترابي عند المدخل الشمالي لبلدة يارون في قضاء بنت حبيل.

ونوهت الوكالة الوطنية إلى أن قوات الاحتلال تُواصل سياسة إحراق ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين اللبنانيين في بلدة كفر كلا.



وقطعت قوات الاحتلال الطرقات التي تربط رب ثلاثين ببلدة العديسة بالسواتر الترابية. تزامنًا مع تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت حبيل.

وأمس السبت، استشهد 6 مواطنين لبنانيين وأصيب آخران في قصف إسرائيلي جوي على محلة "الشعرة" عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ 60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.