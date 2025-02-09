مستوطنون يهاجمون المواطنين جنوب نابلس

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين فلسطينيين في خربة المراجم بأراضي بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة أن قرابة 15 مستوطنا هاجموا المواطنين في خربة المراجم، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وعاثوا فسادا وخرابا في بركسات الأغنام.

وأضاف أن مجموعة من المستوطنين قطعوا وحطموا أشجار زيتون في منطقة كفر عاطية بالبلدة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، منها 1786 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال، فيما ارتكب المستوطنون 375 اعتداء، وتركزت غالبيتها في محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس.