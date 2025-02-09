سموتريتش: انسحاب الجيش من "نتساريم" احد اسباب معارضتنا للصفقة لكنه قابل للتراجع

وطن: أعلن وزير مالية الاحتلال، سموتريتش، أن انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم يُعد أحد الأسباب التي أدت إلى معارضة صفقة التبادل الحالية.

وأوضح أنه رغم أهمية هذا الانسحاب، إلا أنه قابل للتراجع بشرط ألا يتحول إلى منزلق خطير في السياسات الإقليمية.

وأضاف انه "من يستسلم لإملاءات سياسية في إطار صفقة رهائن لا يستحق أن يكون قائداً."

واكد سموتريتش "أنا أعارض صفقة التبادل الحالية لأنها خطيرة وتشمل محاولات لترميم المستوى القيادي في حركة حماس."

ولفت الى"أنا مستعد لدعم صفقة تبادل تضمن نزع السلاح من غزة وتدمير حماس."

وأوضح سموتريتش أن خطة ترامب العملية تُعد الحل الواقعي الوحيد لمشكلة غزة، وأنهم يعملون على تنفيذها بشكل جدي، مشددًا على ضرورة تدمير حركة حماس، إذ لن تسمح لأي شخص بالخروج من غزة.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل تُعد خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، وأن حكومتهم لن تخضع لما وصفه بـ"هذا الجنون".