اريحا: الاحتلال يعتقل والد أسيرين من عقبة جبر عند حاجز عسكري

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والد أسيرين من مخيم عقبة جبر من مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله أبو عبيد من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وهو والد الأسيرين في سجون الاحتلال، ماجد وإبراهيم عبيد، وذلك أثناء مروره عبر حاجز "بيت إيل" العسكري شرق رام الله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان بأريحا صباحا، واعتقلت الطفل حسن جهاد إبراهيم أبو شرار (15 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.