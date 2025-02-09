استشهاد 4 مواطنين بينهم مسنة برصاص الاحتلال في قطاع غزة

وطن: استُشهد 4 مواطنين بينهم مسنة، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 3 شهداء وصلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المواطنين قرب موقع ملكة شرق غزة.

وأضافت أن جنود الاحتلال المتمركزين شرق المدينة أطلقوا النار باتجاه مجموعة من المواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم قرب شرق دوار الكويت شرقي المدينة.

وأشارت إلى أن المواطنين عادوا لتفقد منازلهم وأراضيهم في تلك المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور "نتساريم" الذي يفصل محافظتي غزة والشمال عن الوسط والجنوب.

كما استُشهدت مسنة برصاص جيش الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.