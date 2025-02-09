محافظ سلطة النقد يبحث مع اتحاد الصناعات سبل دعم القطاع الصناعي

وطن: استقبل محافظ سلطة النقد يحيى شنار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم القطاع الصناعي في فلسطين وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التحديات التي تواجه الصناعات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، وسبل دعم المشاريع الصناعية عبر برامج التمويل التي تديرها سلطة النقد، إلى جانب آليات تطوير الخدمات المصرفية لدعم النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض المحافظ الإجراءات التي تتخذها سلطة النقد لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وخطط ادماج السوق غير الرسمي في الاقتصاد وتشجيع استخدام أدوات الدفع الالكتروني كبديل عن استخدام الشيكات، وتوفير التمويل منخفض التكلفة لتمويل قطاع الصناعة ما ينعكس إيجاباً على زيادة قدرة القطاع على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد نصار أهمية تكامل الجهود بين القطاع الصناعي والمؤسسات المالية لتوفير بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج المحلي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون لضمان استدامة الصناعة الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير الحلول التي تسهم في دعمه، بما يمكنه من مواكبة التطورات وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.