استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: غالبية المستطلعين سمعت بمنصة حكومتي للخدمات الالكترونية لكن لم تستخدمها

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي لصالح سلطة الأراضي عبر شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم سمعوا بمنصة حكومتي للخدمات الالكترونية الحكومية، لكن لم يستخدمونها.

وجاء في الاستطلاع الالكتروني أن 17% يعرفون بالمنصة ويستخدمونها بشكل منتظم، و65% سمعوا بالمنصة لكن لم يستخدمونها، في حين أجاب 18% أنهم لم يسمعوا بها.

وشارك في الاستطلاع الإلكتروني الذي نشر على مدار أسبوعين 3745 مواطنا ومواطنة.

يشار الى أن منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومتي) هي بوابة إلكترونية للخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني، أطلقت عام الفين وثلاثة وعشرين، توفر للمواطنين إمكانية طلب الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونيا، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمة

والمنظومة الإلكترونية كما يؤكد القائمون عليها، هي نقطة الانطلاق لرقمنة فلسطين، وتشكل بوابة موحدة للخدمات الحكومية لإضافة كافة المعلومات والبيانات، وهي متاحة من خلال أجهزة الحاسوب المختلفة والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين للوصول والحصول على الخدمات الحكومية، خاصةً في التجمعات السكانية البعيدة.

ويشدد القائمون على منصة حكومتي أنها ستساهم في تعزيز النزاهة في العمل الحكومي وزيادة إنتاجيّة الموظفين الحكوميين، وهو ما يدعو إلى ضرورة تحسين القوانين وخلق بيئة قانونية، وتجهيز البنية التحتية وكذلك أتمتة العمليات في كافة الوزارات.