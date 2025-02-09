هيونداي فلسطين تتبوأ مركزاً متقدماً في بطولة تجربة العملاء العالمية لعام 2024.. وتحصد جائزتين فضيتين

وطن: حققت الشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي فلسطين، مؤخراً، إنجازاً جديداً ضمن بطولة تجربة العملاء العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2024؛ فقد تبوأت المركز الثاني-الجائزتين الفضيتين- ضمن فئتي مبيعات سيارات الركاب وصيانة سيارات الركاب، كتأكيد على الأداء المتميز في تبني أفضل ممارسات خدمات العملاء.

تفخر هيونداي فلسطين بهذا الإنجاز البارز الذي تحقق بجهود فريقها الرائع من مستشاري قسمي المبيعات وخدمات العملاء، مؤكدين على التزامنا بتقديم أفضل تجربة عملاء. كما نعتز بهذا التقدير العالمي الرفيع لقدرتنا على تقديم تجربة استثنائية لعملائنا ومجاراة أفضل المعايير وتحسين جودة خدمات البيع وما بعده وكسب رضا العملاء.

في تعليقه، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي فلسطين، السيد رامي شمشوم: سعيدون بهذا الإنجاز النوعي لشركتنا ممثلاً بفريقنا الرائع من مستشاري المبيعات وخدمة العملاء، مضيفاً بأن الفرصة شكلت مناسبة مواتية لاستعراض تجربتنا في خدمة العملاء في حدث عالمي يجمع المهتمين وخبراء السيارات وممثلي ووكلاء وموزعي هيونداي، مشدداً على أن هذا الفوز سيشكل دافعاً لمواصلة جهودنا في تعزيز مكانتنا في فلسطين والمنطقة.

يُشار إلى أن البطولة العالمية لتجربة العملاء (والمعروفة اختصاراً بــ CXC) تنظمها هيونداي موتورز سنوياً لوكلائها وموزعيها بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير أفضل ممارسات مستشاري المبيعات وخدمات العملاء. شارك في البطولة لهذا العام أكثر من 234 فريقاً من 24 دولة، ومن خلال إعداد الفرق لمقاطع فيديو تمثيلية لمحاكاة رؤيتهم وتجاربهم في خدمة العملاء. فيما يتم التقييم وفقاً لمحددات ومعايير رئيسية تشمل: مهارات التواصل والسلوك مع العملاء، وتقديم المنتج ونقاط البيع الأساسية، وتجربة قيادة السيارات، والاستجابة لشكاوى العملاء، ومهارات خدمة العملاء.

يُذكر بأن البطولة العالمية لتجربة العملاء (CXC) انطلقت منذ العام 2018 وترتكز على مشاركة التجارب في أفضل ممارسات خدمة العملاء بهدف تعزيز كفاءة الوكلاء العالميين والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتجسيد الآليات الفعلية لدورة رعاية العملاء، وتطبيق التعلم عبر الإنترنت على الممارسات غير المتصلة بالإنترنت.

