الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لأكثر من 48 ألفًا

وطن: أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بأن ثمانية شهداء وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه بين الشهداء الثمانية 7 انتشال، وشهيد جديد، وإصابتان.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبينت الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,189 شهيداً، و111,640 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.