الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري في كلا الاتجاهين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز أمام حركة المواطنين، في كلا الاتجاهين وبشكل مفاجئ، ما تسبب بأزمة مركبات.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النصارية وتمركزت عند الشارع الرئيسي.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الآليات، وسط إطلاق نار في الهواء.

ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.