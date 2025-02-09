الاحتلال يعتقل مواطنا من طوباس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سائد محمود صالح حميد من طوباس، أثناء تواجده قرب مدخل مخيم الفارعة، علماً أنه متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم الفارعة لليوم الثامن على التوالي، وسط إجبار عشرات العائلات على الرحيل، إضافة إلى تدمير مستمر للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتجريف الطرقات، ومداهمة منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.