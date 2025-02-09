الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، فيما أطلقوا قنابل الغاز السام في المحيط بهدف ترهيب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.