جيش الاحتلال ينسحب من محور "مفرق الشهداء"

وطن: بدأ جيش الاحتلال ، الأحد، الانسحاب من محور "مفرق الشهداء" او ما يطلق عليه الاحتلال محور "نتساريم"، وذلك في إطار تفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل يومها الـ22.

ويأتي انسحاب جيش الاحتلال في إطار الجولة الحالية من صفقة تبادل الاسرى، حيث تعهدت حكومة الاحتلال بالانسحاب من المكان بعد مرور عام وثلاثة أشهر منذ أن توغلت "الفرقة 36" باتجاه البحر خلال المناورة البرية في غزة، على أن يكتمل الانسحاب بشكل تام خلال اليوم.

وجاء الانسحاب من المحور بعد تنفيذ الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى، إذ أفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن 3 أسرى إسرائيليين من وسط القطاع، في حين أطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرا فلسطينيا.